NBA》金塊砸退灰狼 獨居西部龍頭

獨行俠厄文達標合約中的激勵條款，將獲得100萬美元（約3200萬台幣）的獎金。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕金塊當家中鋒約基奇昨猛砍41分、11籃板，率隊在龍頭卡位戰中，以116：107力退灰狼。目前丹佛大軍以56勝24負獨居西部龍頭，和第2雷霆、第3灰狼有1場勝差，可望以西部第1為例行賽收尾。

金塊當家中鋒約基奇昨猛砍41分、11籃板，率隊在龍頭卡位戰中力退灰狼。 （法新社）

約基奇砍41分

累積2048分創新高

面對本季防守效率最佳的灰狼，金塊團隊命中率55.4%，J.穆雷貢獻20分、6助攻，小波特進帳18分。約基奇砍下41分，本季累積得分達2048分，刷新生涯單季新高。

請繼續往下閱讀...

MVP排行居第1 贏過東契奇

約基奇上季不敵七六人中鋒恩比德，無緣完成年度MVP三連霸，但這季他繳出場均26.6分、12.4籃板、9助攻，出色表現又讓他躍居大熱門。目前NBA官方MVP排行，約基奇位居第1，獨行俠東契奇、雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大排第2、3名。約基奇說：「MVP的討論已超出我能控制的範圍，聯盟中幾位球員都值得這個獎。」

金塊例行賽僅剩2場，要碰上已被淘汰的馬刺、灰熊，有機會再拿2勝，穆雷信心滿滿地說：「很高興能贏下這場卡位戰，我們想要主場優勢，就這麼簡單。」至於緊追在後的雷霆則有兩場硬仗，將遭遇公鹿、獨行俠，若想超車除了自己贏球外，還得寄望金塊落敗，難度頗高。

獨行俠單季50勝

厄文獲百萬獎金

此外，獨行俠東契奇昨砍下29分，加上厄文貢獻25分，兩人率隊以111：92澆熄熱火，本季第50勝到手，鎖定西部第4或第5種子，季後賽首輪確定對決快艇。這一勝讓厄文達標合約中的激勵條款，只要獨行俠單季50勝，他個人也出賽滿50場，他將獲得100萬美元（約3200萬台幣）的獎金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法