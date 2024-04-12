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NBA》里拉德聯手波提斯 公鹿保第2

2024/04/12 05:30

字母哥因傷缺陣，例行賽結束前都不會上場，所幸公鹿里拉德（圖右）昨與波提斯聯手取勝。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕少了「字母哥」亞德托昆波壓陣的公鹿，昨靠另一位明星球員里拉德及波提斯聯手斬獲59分，最終以117：99大勝魔術，拉出2連勝，戰績49勝31敗，保有取得東部第2種子的機會。

字母哥小腿拉傷 例行賽都缺陣

亞德托昆波前役對塞爾提克第三節無碰撞下突然倒地，經核磁共振檢查後，確認左小腿拉傷，在所剩的例行賽都不會打，至於是否能在季後賽復出得持續進行評估。

醫學專家傑佛里斯分析亞德托昆波傷勢，擔心字母哥若在傷勢未痊癒下急著復出，最嚴重可能會讓阿基里斯腱斷裂，就像2019年杜蘭特一樣。杜蘭特當年在季後賽第2輪受傷，為了幫助勇士挑戰3連霸趕在總冠軍賽復出，結果首戰只打11分鐘就倒地，並遭逢更嚴重的阿基里斯腱撕裂。

亞德托昆波昨無法上場，穿著便服在場邊當啦啦隊，而頂替他先發位置的波提斯就攻下30分、9籃板、3助攻及5抄截，里拉德也有29分、6籃板和9助攻，幫助公鹿在主場守成。

魔術吞2連敗 分部前6有危機

至於魔術吞2連敗，戰績46勝34敗居東部第5，明對上恩比德領軍的七六人得設法止敗，如果再輸球，恐怕會掉出分部前6，屆時就得打附加賽爭取季後賽資格。

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