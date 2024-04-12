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亞洲羽球錦標賽》離巴黎奧運更近 轟倒印度一哥 林俊易晉8強

2024/04/12 05:30

林俊易。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在亞洲羽球錦標賽以21：18、21：11轟倒世界排名第9的印度一哥普蘭諾伊，晉級男單8強，小林今日得再接再厲力拚扳倒日本名將奈良岡功大，才能一圓奧運夢。

李洋／王齊麟 。（Badminton Photo提供）

林俊易目前巴黎奧運積分5萬7286分排在18名，由於16名的中國翁泓陽、17名的馬來西亞黃智勇都無法再加分，小林只要殺進4強就能躍居16名，跟周天成一起進軍奧運。小天昨以15：21、17：21不敵馬來西亞李梓嘉，仍收下奧運參賽門票，生涯三度登上五環殿堂。

林俊易過去對戰世界排名第6的奈良岡功大5次僅獲1勝，期許能把自己的進攻特色發揮出來，找出突破奈良岡強悍防守的方法。

膝傷影響跑動 戴資穎無緣8強

女單方面，左膝有傷的戴資穎首局錯過兩個局點讓出，第二局又無力回天，以20：22、14：21不敵日本女將大堀彩，無緣8強，確定衛冕失利。小戴坦言，膝傷影響跑動，返台會再進行治療。

李洋／王齊麟 對戰馬國爭4強

男雙李洋／王齊麟以21：11、21：14輕取泰國組合蘇博／吉丁努彭，收下對戰5連勝，今天8強對戰馬來西亞吳世飛／伊祖丁；李哲輝／楊博軒以21：18、21：17打敗大馬組合鄭凱文／萬煒聰，將跟日本保木卓朗／小林優吾爭4強資格。

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