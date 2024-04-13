柯瑞關鍵猛攻 勇士卡上西部第9

柯瑞率勇士擊敗拓荒者，戰績暫居西部第9。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕勇士昨客場面對拓荒者陷入苦戰，前3節手感欠佳的柯瑞，第4節貢獻8分、3助攻，全場22分、8助攻，率隊100：92寫下3連勝，戰績45勝35敗與西部第8的國王、第10的湖人相同，暫居第9的勇士，今天迎戰第6的鵜鶘還有機會提升排名。

柯瑞悶3節 末節大甦醒

柯瑞關鍵時刻挺身而出，和替補出發的魯尼聯手帶動16：1的猛攻，彌補勇士前42分鐘的起伏不定，「我們在比賽中保有紀律，最後6分鐘打出頑強的籃球，這就是贏球所需的。」

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總教練柯爾直言：「柯瑞已經這樣做了無數次，所以我不感到驚訝。」

替補上陣21分鐘的魯尼，斬獲9分、11籃板、4火鍋，決勝期還壓制拓荒者中鋒艾頓，贏得柯爾的肯定，「魯尼救了我們，就像他整個職業生涯做的那樣。」

勇士尾盤急拉，近10戰搶下9勝，與湖人、國王已無勝差，最後主場兩役迎戰鵜鶘、爵士相當重要，柯瑞直言：「我們雖然無法完全掌控自己的命運，如果能贏球就有機會拉高排名，並保持高昂士氣，這也會影響接下來的附加賽。」

國王須打附加賽

國王在主場123：135不敵鵜鶘，吞2連敗，且本季5戰遭橫掃，確定得打附加賽；西部第6就看鵜鶘能否擋住太陽追趕，雙方還剩1場勝差。

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