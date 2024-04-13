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全中運》190巨人之戰 吳秉倫跆金

2024/04/13 05:30

人高馬大的吳秉倫（左）贏得全中運金牌。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕身高逾190公分、體重近百公斤的吳秉倫，昨發揮體型和力量優勢，為彰化縣福興國中踢下113年全國中等學校運動會跆拳道國男組78公斤以上級金牌。此外，上午傳出一名16歲男選手失去心跳呼吸的意外，所幸送台北榮總急救，已無大礙。

吳秉倫大器晚成，國一下學期才開始練習，迄今將近兩年，起初比賽經驗較少，但人高馬大的他歷經四處征戰，彌補經驗不足。去年全中運與嘉義市民生國中吳秉承並列銅牌，本屆兩人4強賽狹路相逢，吳秉倫略勝一籌，決賽強碰193公分的新北桃子腳國中黃沁，場面相當精彩。面對陌生對手，吳秉倫攻勢積極且掌握節奏，贏得最後勝利，他表示：「很開心！關鍵在於聽從教練、老師的指導，在場上勇敢把平常練習的動作表現出來。」

失去心跳呼吸 一選手送醫

至於新北樹林區曾姓男學生，昨上午9點多在北市大天母校區體育館參與國男組73公斤級賽事，在身體未與對手接觸下突然倒地，一度失去心跳，救護車上醫護人員使用AED，到院前已恢復心肺功能。體育署長鄭世忠第一時間趕往探望，透露選手甦醒後能夠對話，留在加護病房觀察中，並指示高中體總協助家長提供選手良好照護及後續治療。

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