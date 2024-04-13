兄弟牛棚爭氣 撐到岳東華再見安

8局上兄弟投手教練王建民（左）上前安撫李振昌。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟本季首度「回家」在洲際主場作戰，就和味全龍形成拉鋸戰，鏖戰到9局下靠岳東華再見安打，3：2氣走龍隊。

兄弟本季在洲際主場首戰開紅盤。（記者廖耀東攝）

兄弟首局沒能掌握龍隊先發投手張景淯連投3保送契機，且先發投手艾士特2局上挨拿莫．伊漾本季首安暨首轟，讓龍隊靠這發2分砲領先。兄弟2局下反攻，江坤宇保送、王政順安打，岳政華再敲安追平，郭天信的美技守備讓兄弟該半局沒能超前，兩隊就此陷入僵局。

請繼續往下閱讀...

兄弟岳東華9局下敲出生涯第2支再見安打。（記者廖耀東攝）

9局下脫困 洲際開紅盤

9局下，代打陳子豪獲保送後由林書逸代跑，在2出局後盜壘成功，岳東華敲出再見安打，龍隊申請電視輔助判決後維持原判。岳東華繼2020年6月19日再見轟之後，生涯第2度再見安打當英雄。

前一戰對獅隊猛打賞之前，岳東華一度安打難產，甚至讓出二壘先發位置，連兩場都有好表現後仍抱平常心表示：「其實每天還是做一樣的事，策略也都保持一樣，比賽結果一定都有好有壞。」2好球時面對陳冠偉，岳東華透露，當下一定要打到球，也特別注意對方拿手的指叉球，擊出後一直看球的落點，很確定是界內球。

教頭讚牛棚 贏得關鍵戰役

開季後屢遭逆轉的兄弟牛棚昨頂住壓力，謝榮豪、李振昌和吳俊偉，在艾士特退場後力保不失。兄弟總教練平野惠一說，能贏下這場比賽，對選手而言很有價值，「拉鋸戰的狀況下，投手群都做得很好，希望他們繼續保持自信上場投球。」但平野也提到，會形成拉鋸戰的原因之一，就是首局滿壘沒能把握，賽前擬定的打擊策略，當下並未實踐。

兄弟本周末主場從大巨蛋移師回洲際球場，昨賽前先「開箱」整修過後的休息室，昨票房為6032人，今、明預售票分別是8千、5千人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法