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悍將攻破滿壘計 一戰2支2連勝

2024/04/13 05:30

羅戈先發5局飆出10次三振，追平悍將隊史紀錄。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕昨賽前滿壘打擊率0的富邦悍將，4局靠姚冠瑋和辛元旭連2支滿壘安打開胡，攻下4分大局，終場以5：4險勝樂天桃猿，總教練陳金鋒收下執教生涯首次2連勝，賽後淡淡地說，「繼續加油！」

悍將辛元旭4局下敲出2分打點安打，一舉超前比分。 （記者陳志曲攝）

姚冠瑋、辛元旭發難

滿壘安打荒解套

「滿壘計」是近年棒球熱門關鍵字，意即球隊滿壘沒得分，原本富邦前7場滿壘7支0，姚冠瑋先在4局滿壘時敲出追平分安打，辛元旭再補上二壘安打，擊落富邦向來苦手的黃子鵬，黃子鵬總投7局就掉5分，苦吞2連敗。

「棒球場上，所有紀錄都會發生。」談到滿壘安打開胡，鋒總不改酷酷語氣指出，之前不好的紀錄就不好，1年120場可能上百次滿壘，這場打出2支也還好。

「滿壘無安」的緊箍咒，隨著姚冠瑋開胡而解套，辛元旭指出，因為有前一棒那支安打，讓他壓力沒那麼大，「我只想打到球，把它打強勁。」談到球隊過去對黃子鵬打不好，他笑說總要突破1場。

富邦羅戈先發5局就飆出10次三振，追平羅力、包林傑和邦威的隊史5局內最多K紀錄，陳金鋒指出，羅戈表現不錯，但用球數比較多，不然應該可以投到6、7局。

羅戈指出，樂天打線好、選球好，雙方就像戰鬥一樣，上投手丘就全力以赴，最重要的是幫球隊贏球，「很開心在主場比賽，希望可以跟球迷拿下總冠軍。」

富邦苦盡甘來，昨進帳本季首次連勝和主場首勝，陳金鋒直言，壓力還好，知道這幾年戰績不好，希望能讓球員更有企圖心去拚戰。

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