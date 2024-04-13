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開季無盜壘意圖紀錄 悍將9場解放

2024/04/13 05:30

6局下林哲瑄盜壘第一時間被判出局，滿臉錯愕，經電視重播改判盜壘成功。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕昨面對黃子鵬和張閔勛的投捕組合，富邦悍將在本季第9戰首度發動盜壘，且6局靠林哲瑄完成團隊首盜，富邦花9場才跑出第1盜、並列史上最久，揮別球季初期「無機會盜壘」的攻擊窘境，逐漸找回進攻節奏。

李宗賢解鎖

林哲瑄盜壘成功

富邦在公辦熱身賽瘋狂發動20次盜壘，有17次成功，但開季前8戰皆無發動任何盜壘，成為史上開季最長無盜壘意圖的球隊，日籍內野統籌教練稻田直人一語道破原因，「看比賽就知道為什麼，沒有機會可以下達啊。」

遇到「鵬勛配」，富邦快腿解除封印，開路先鋒李宗賢首局上壘就盜壘，但遭阻殺出局；6局林哲瑄發動盜壘，起初遭判出局，經電視重播改判safe，演出富邦本季首盜，開季第9戰才開胡，追平1993年時報鷹、2011年興農牛、2016年統一獅紀錄。

稻田認為，盜壘越多不代表就有機會贏球，開季前幾場沒什麼機會，但球季很長，只要找到進攻節奏，仍有盜壘作戰空間。

今年富邦在稻田調教下，守備有巨大成長，本季僅發生2次失誤，守備率高達9成93，寫下隊史前9戰最佳紀錄。稻田說，雖然才幾場比賽，沒辦法說什麼，但失誤不是很不好的事，而是發生後要怎麼用練習去彌補修正。

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