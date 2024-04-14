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龍痛宰兄弟 徐若熙沒躲過魚住砲

2024/04/14 05:30

「龍之子」徐若熙連兩場挨轟，仍進帳本季第2勝，獲選單場MVP。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕面對味全龍王牌投手徐若熙，中信兄弟重砲曾頌恩2局下率先開轟先馳得點，但兄弟後續攻勢遭封鎖，7局上牛棚還崩盤，讓龍隊單局灌進7分，終場龍隊13：6大勝，徐若熙本季第2勝到手。

兄弟第二任投手陳琥（左二）遇亂流，只解決1人次失5分退場。 （記者廖耀東攝）

昨賽前徐若熙對戰兄弟防禦率僅0.50，2局雖挨曾頌恩2分砲，但5局投球也僅被敲出2支安打失2分，送出7次三振。龍隊打線爆發，張政禹單場3安，2分打點、3得分，張祐銘也單場3安。

兄弟曾頌恩生涯首次單場雙響砲，以5轟暫居全壘打王。 （記者廖耀東攝）

連兩場挨轟

先發5局仍奪勝

一度落後11分的兄弟，9局下展開最後反撲，陳子豪和曾頌恩都從陳禹勳手中擊出2分砲，追回4分，但最終仍功敗垂成。

徐若熙前役對統一獅3.2局失4分，生涯未挨轟局數停在102.1局，昨晚雖連兩場挨轟但適時回穩。龍隊總教練葉君璋認為，投手挨轟很正常，但徐若熙的投球角度還有調整空間。曾被日媒認證有漫畫人物魚住純明星臉的曾頌恩，生涯首次單場雙響砲，目前以5轟暫居聯盟全壘打王。

面對曾頌恩的打席，徐若熙坦言直球失投，「挨轟一定還會再發生，打者也一直進步，要從訓練上克服、盡快調整。」

陳禹勳挨2轟

葉總評語：正常

開季至今，龍隊有8場1分差決定勝負，昨難得大比分獲勝，葉總說：「選手們都往成熟的方向發展，可用之兵越來越多，對球隊是好現象。」

至於9局下連挨2轟的陳禹勳，葉總笑說：「發生在他身上好像滿正常的。」他表示，陳禹勳是經驗豐富、懂得玩球的投手，但也正因如此，大比分領先下的心態可能不同，若是比賽張力高，相信他的表現會好很多。

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