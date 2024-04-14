林智平一週2刷MVP 歸功首席教練

1局下猿隊洋投威能帝牽制悍將跑者王正棠次數過多，成為中職第1位4次牽制違例的投手。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕繼6日擊出中職大巨蛋首支再見安打後，林智平昨又用棒子為樂天桃猿建功，不僅演出本季首次猛打賞，8局上打回關鍵2分帶動打線灌進4分拿回領先，助樂天以8：1中止富邦的2連勝。威能帝雖成為中職第1位4次牽制違例的投手，仍以優質先發拿下本季首勝。

猿隊林智平本季首次猛打賞，開季打擊率0.348。 （記者陳志曲攝）

兩隊打完7局1：1，8局上樂天重啟攻勢，1出局攻佔滿壘，林智平擊出單場第3安送回2分助樂天 拿回領先，讓他本季第2次獲選單場MVP，也是生涯首次在1週內兩度獲選，「當時只是想盡辦法讓隊友回來得分，就盡力去打，希望每場比賽都有一點點貢獻。」

請繼續往下閱讀...

1局下猿隊洋投威能帝牽制違例，悍將跑者王正棠（中）推進到二壘。（記者陳志曲攝）

林智平開季打擊率0.348的狀況不錯，歸功於去年在二軍有做改變與準備，「在不好的時候，可以馬上做調整，現階段才能維持，其實方式都一樣，但細膩度還沒有完全了解，振總（一軍首席教練陳瑞振）來了以後給我一些建議，都滿適合我的，比較知道怎麼去運用。」

威能帝超額牽制

奉送一個壘包

威能帝用105球投7局，挨8安只失1分，雖然本季首勝開張，1局下卻發生牽制違例，奉送王正棠上二壘。總教練古久保健二苦笑說，威能帝當下應該忘記了，疏忽掉不能4次牽制這個規定，他看起來雖不在最好的狀態，仍很努力投好這場比賽。

威能帝表示，知道中職今年有這項規定，當下太在意跑者，忘記已經牽制3次，被抓投手犯規才突然想起，這場被敲8安有點太多，尤其前4局都被首名打者敲安，可能是一開始想搶好球，球稍微投得靠近本壘板中間，被富邦打者掌握得很好，確實還有地方需要調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法