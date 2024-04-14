獅棒棒開花 奇兵許哲晏勝打

許哲晏貢獻3打點，獲選單場MVP。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕統一獅昨火力全開，先發9棒全員敲出安打，全場狂掃15安，最終就以10：2擊敗台鋼雄鷹，獅隊戰績8勝2敗持續獨走，台鋼苦吞3連敗，總教練洪一中執教生涯千勝里程碑仍停留在「M5」。

準副總統蕭美琴開球。（統一獅提供）

獅隊許哲晏連3戰先發守游擊，埋伏在9棒當奇兵，昨2局下先擊出2分打點三壘安打，6局下再敲超前比分安打，點燃單局4分攻勢，8局下獅隊一輪猛攻灌4分擴大戰果。

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許哲晏敲雙安、打下3分打點，生涯首次獲選單場MVP，本季累計4分打點已是個人生涯單季新高，陳重廷和潘傑楷都繳3安猛打賞，獅隊團隊打擊率高達3成27傲視全聯盟，台鋼團隊打擊率2成52敬陪末座。

獅隊左投林詔恩先發4局失2分，牛棚吃下5局力保不失，辛俊昇後援2局無失分拿下生涯首勝，反觀台鋼在先發左投陳柏清5局掉2分退場後，牛棚負擔3局狂失8分，成為比賽勝負分水嶺。

賽前獅隊除了邀請台南長大的金鐘視帝陳亞蘭，還有準副總統蕭美琴擔任神秘嘉賓，兩人一前一後「雙開球」好不熱鬧。蕭美琴表示很開心回到自己的故鄉，還邀請球迷8月一起去花蓮觀看獅隊主場賽事，「為花蓮加油」。

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