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PLG》林書豪復出 助國王止敗

2024/04/14 05:30

林書豪復出拿下13分，國王也中止4連敗。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG新北國王球星林書豪昨禁賽後首度歸隊，替補上陣拿下13分，球隊也打出慶祝行情，靠著8人得分達雙位數的火力，終場116：94大勝福爾摩沙夢想家，中止4連敗。

林書豪先前在球隊安排接受靜脈雷射治療足底筋膜炎，卻違反世界反禁藥組織規定，被聯盟禁賽5場，昨天才解禁，這也是他自2月28日首度出賽，他表示，不會為自己觸犯規定找任何藉口，只是這段期間無法上陣讓他很難受。

林書豪昨以適應場上強度為主，小試身手打了10分45秒，三分球3投全中，外帶4助攻、3籃板、2抄截，他笑說，打完有點喘，因為體能還未恢復，但就是按部就班，不要操之過急，避免再次受傷。

國王本季遇到不少狀況，Q.戴維斯因家暴案被聯盟追加禁賽到季末，戰力受影響，林書豪也坦言，球隊碰到很多挑戰，但不用想太多，就是專注當下。

父親家鄉出賽 不想再受傷

這是林書豪首度回到父親的家鄉彰化出賽，他表示，這是很難得的機會，「就是想打這種有意義的籃球，是很棒的回憶，而且我爸也坐在場邊觀賽，真的很感動。」

林書緯攻下22分、6助攻，奧帝16分，李愷諺、路易士各有14分，曼尼高、楊敬敏、王柏智各10分，國王一路壓著夢想家打，全場最多領先31分，勝負毫無懸念。

夢想家以林俊吉22分、7籃板、7助攻表現最佳，吉爾貝克21分，但仍吞下3連敗。

另一場，新竹攻城獅本土一哥高國豪因傷提前退場，霍立飛吞下2次技術犯規遭驅逐，但靠著艾夫伯29分領軍，以116：110力退高雄鋼鐵人，收下4連勝。

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