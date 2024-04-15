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陳仕朋雪恥燦笑 悍將本季3度完封對手

2024/04/15 05:30

悍將陳仕朋先發7局無失分，為上一場失常表現雪恥，拿下勝投和單場MVP。（記者林正堃攝）

完封紀錄第1 戰績卻墊底

悍將本季3度完封對手，傲視全聯盟，不過戰績仍居墊底。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕揮別上一場先發被打爆的陰霾，陳仕朋昨強勢反彈繳7局無失分優質先發，加上打線敲10安助威，最終富邦悍將就以7：0完封勝樂天桃猿，本季悍將3度完封對手傲視全聯盟，戰績4勝7敗仍居墊底，不過近4戰拿下3勝狀態不俗。

先發7局無失分

還想繼續燃燒

陳仕朋上次先發對統一獅只撐1.1局慘遭KO，被敲10安失8分苦吞敗投，昨表現判若兩人，先發7局被敲4安無失分拿下勝投和單場MVP，賽後總教練陳金鋒大讚，「仕朋表現非常好！」

悍將首局就靠保送和3支長打進帳3分，5局下辛元旭轟陽春砲打下保險分，陳仕朋說，其實上一場先發狀況比較好，這場反而普通，比賽就是這樣，狀況好但不一定有好的投球內容，感謝捕手戴培峰引導才能投這麼順，隊友幫他打下分數，投起來更輕鬆自在，就投給對方打。

鋒總認為，其實這兩場陳仕朋狀況差不多，上一場很容易被狙擊，可能獅隊打者狀況很好，球威大致上沒差很多，只是結果大不同。

陳仕朋用104球投完7局後退場，他透露，這幾場牛棚燒得兇，且上次先發沒吃完責任局數，7局結束腎上腺素飆升也不覺得累，很想繼續投，只是教練不讓他續投。

悍將先發土投近期表現十分爭氣，包括黃保羅5局無失分、江國豪7局失1分和陳仕朋7局無失分，鋒總表示，團隊打擊沒有太大問題，只要先發投手穩定下來，比賽內容就會愈來愈好；陳仕朋則說，陣中幾名先發土投彼此都會互相討論學習，希望能有更好的成績。

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