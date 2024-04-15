台鋼上了殘酷一課 遭獅橫掃

潘傑楷3安猛打賞獲選MVP，助統一獅逆轉橫掃台鋼，戰績繼續獨走。（統一獅提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅昨靠7局下猛攻8人次灌進3分以4：3逆轉擊敗台鋼雄鷹，不僅成為本季第1支在3連戰橫掃對手的球隊，更以中職史上第4次開季11戰9勝繼續獨走；台鋼連續5場在後段失分並陷入4連敗，排名從第2滑落第5，只領先墊底的富邦悍將0.5場。

統一戰績獨走 台鋼掉第5

統一打完7局上以1：3落後，7局下由許哲晏、林佳緯連續安打與邱智呈保送攻佔滿壘開局，陳傑憲被觸身球先擠回1分，林安可雖被宣告內野飛球出局，林佳緯卻趁二壘手黃劼希漏接跑回追平分，潘傑楷於2出局後敲安助統一首次超前。

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潘傑楷3安 打擊率6成25

兩隊各派季中選秀第1輪指名古林睿煬、伍祐城擔任先發投手，古林用102球投5.2局失2分非自責，靠打線逆轉戰局解套敗投，伍祐城用92球投5.1局失1分，差2個出局數就是生涯首場優質先發，但牛棚沒能守住他的勝投。潘傑楷自上週二升一軍以來表現搶眼，出賽5場累計打擊率高達6成25，昨更以本季第3場3安猛打賞獲選單場MVP。

統一開季11戰9勝是中職繼2003年興農牛、2020與2022年樂天桃猿後第4次，前3次僅2020年樂天沒拿到上半季冠軍。台鋼連同9日對樂天，上週5戰有4場打完5局領先或平手、1場趕在9局上追平，但牛棚自第6局起共丟22分，佔總失分31分的71％，讓台鋼付出1勝後4連敗的「學費」。

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