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PLG》首位1500分＋500助攻 林俊吉率隊重返龍頭

2024/04/15 05:30

林俊吉成為PLG首位達成生涯1500分、500助攻里程碑的球員。（夢想家提攻）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林俊吉昨攻下11分、13助攻，生涯總得分達1500分，助攻數也累計500次，成為PLG史上首位達成1500分和500助攻球員，率領福爾摩沙夢想家97：80擊敗桃園領航猿，中止3連敗，重返聯盟龍頭。

夢想家擒猿 中止3連敗

身高僅173公分的林俊吉，雖然身材沒有優勢，但他不斷精進自我，在場上勇於切入突破，提升投籃準度，並靠著傳球串聯球隊攻勢，他坦言，其實沒想過能有一天能完成1500分、500助攻的里程碑，「真的很開心，而且球隊贏球，也是對我的肯定。」

林俊吉本季平均15.1分、6助攻與4.3籃板，是年度MVP熱門人選，夢想家教練皮爾曼談到子弟兵的表現也讚譽有加，「他還很年輕，這只是起步而已，相信他在退休前還會創造很多紀錄。」

除了林俊吉締造紀錄，本土球員輪番挺身而出是夢想家能止敗的關鍵，盧冠良有17分，簡浩拿本季新高16分，率隊在第四節打出31：18的攻勢，擋下領航猿的強力反撲，與領航猿同為20勝12負，但靠著對戰優勢登上第一名。

另一場，富邦勇士談笑用兵，13人上陣有12人得分，以98︰69打退沒有洋將坐鎮的高雄鋼鐵人。

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