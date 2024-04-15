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1500分、250助攻、250阻攻 溫班亞瑪鎖定新人王

2024/04/15 05:30

馬刺溫班亞瑪（右）提前鎖定「年度最佳新秀」獎項。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今為NBA 2023-24年例行賽最後一天，東、西部各隊排名跟著底定，馬刺雖讓新科狀元溫班亞瑪休兵，全能數據足讓這位法國長人提前鎖定「年度最佳新秀」獎項；至於寶刀未老的湖人一哥詹姆斯，也篤定連續20季場均25分，榮膺史上第一人。

聯盟昨西線無戰事，老早無緣季後賽的馬刺隊證實，溫班亞瑪不會參與主場對活塞的封關戰，以處理右踝傷勢，這也代表著他的菜鳥賽季，已在前天大爆冷門擊敗衛冕軍金塊後提前結束。年僅20歲的溫班亞瑪，本季出賽71場，繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻，外加全聯盟最高3.6阻攻的全能數據，不但是史上第四位單季「1500分、250助攻、250阻攻」達標的球星，更是新秀第一人，連金塊總帥馬龍都讚嘆：「 看著他帶著這麼多的天賦加入，到如今賽季結束，你會發現他的成長如此驚人。」

詹皇連20季場均25分 史上首人

至於「高齡」39歲的詹姆斯，本季場均25.6分、8.2助攻、7.2籃板，不論湖人壓軸戰對鵜鶘是否上陣，都已達成連20季場均25分的「詹皇障礙」，加上先前樹立的生涯4萬分里程碑，這些傳奇紀錄不僅空前，後人恐怕也很難超越。

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