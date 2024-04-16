西部附加賽明開戰 湖人先踹鵜鶘1腳

史上勝率最高的第10種子勇士，期待明迎回滿血柯瑞，能夠順利淘汰國王。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕為了備戰明天開打的附加賽，勇士昨例行賽最終戰決定讓柯瑞休兵，靠K.湯普森26分、A.威金斯19分及替補球員的火力支援，最終以123：116打敗爵士，例行賽46勝36敗作收，將和以西部第9的國王先廝殺，尋求對戰湖人、鵜鶘之間的輸家，以吊車尾方式前進季後賽。

詹姆斯（左）昨貢獻大三元，率湖人擊敗鵜鶘，兩隊將在明天附加賽再碰頭，卡位第7種子進軍季後賽。（法新社）

柯瑞滿血回歸 廝殺國王

勇士能在明天迎回滿血柯瑞坐鎮，加上湯普森、威金斯、D.格林、保羅等，整體經驗優於國王。勇士上季首輪季後賽以第6種子之姿，歷經7場廝殺淘汰第3種子國王，加上勇士例行賽最後12場共贏10勝，國王反而是11場輸7場，賭盤評估經驗、對戰和近況等，稍看好勇士勝出。

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勇士總教練柯爾認為，從季初混亂到大家努力找尋合作方法，如今激盪出好的化學效應，球員能互相幫助。由於西部競爭激烈，勇士是史上勝率最高的第10種子，但過去3季附加賽未有第10種子能殺出重圍挺進季後賽。柯爾則認為，「我相信我們有機會完成一些特別的事情。」

前3季未見第10種子突圍

39歲的「大帝」詹姆斯昨繳出28分、17助攻、11籃板，率湖人以124：108打敗鵜鶘，這1勝幫助杜蘭特領軍太陽以第6種子先晉級季後賽，更一腳把鵜鶘踹到得打附加賽的西部第7。

湖人休兵1天將再度交手鵜鶘，雙方例行賽4次交手湖人贏3場，而詹姆斯例行賽尾聲展現強大競爭力，外界還是看好湖人能脫穎而出搶下第7種子，在首輪季後賽挑戰衛冕軍金塊。只是，紫金大軍最大隱憂是A.戴維斯，昨出現背部不適並提前離場，屆時附加賽能否健康上陣面對老東家鵜鶘，值得關注。

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