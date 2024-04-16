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恩比德尬巴特勒 搶東部第7

2024/04/16 05:30

昨休兵的恩比德，將率七六人以東部排名第7，在週四附加賽對戰熱火。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕恩比德昨休兵，七六人在例行賽壓軸戰仍以107：86大勝籃網，取得8連勝，以47勝35敗名列東部第7，在週四登場的附加賽將和上季寫下「老八傳奇」的熱火，爭奪東部季後賽第7種子。

七六人本季具有挑戰東部前3的實力，但在恩比德受傷缺陣近2個月後，排名直直落，還好在恩比德傷癒歸隊後士氣大振，戰績和魔術、溜馬相同，但魔術憑藉東南區龍頭搶下第5，七六人因對戰溜馬僅1勝2敗只能排第7，將第6拱手讓給溜馬。

東部第9公牛 可望擒鷹

恩比德本季出賽39場，七六人只輸8場，哈里斯表示，恩比德只要上場，就能讓全隊更有信心面對各種難關。

第8種子熱火也不容小覷，他們擁有J.巴特勒就有無限可能。外媒直言，由於會遇到七六人、熱火的贏家，東部第2種子應該沒人想要，但尼克昨天仍全力以赴，歷經延長賽後以120：119險勝公牛，擠下公鹿躍居第2種子。

東部9、10名附加賽，排名第9的公牛被看好能擊敗第10的老鷹，尤其老鷹昨還以115：157慘敗給溜馬。只是，屆時無論是老鷹或公牛出線，第二輪附加賽將遭遇七六人或熱火，恐怕也是凶多吉少。

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