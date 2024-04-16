雷霆暌違11年 風光重返頭號種子

亞歷山大吉爾吉斯（右）本季場均攻下30.1分、6.2助攻、5.5籃板，助雷霆以西部頭號種子之姿挺進季後賽。（今日美國）

過去3季無緣季後賽

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上季無緣季後賽的雷霆，本季脫胎換骨，彷彿回到當年杜蘭特、魏斯布魯克、哈登聯手的巔峰時期，昨在例行賽封關戰以135：86大勝主力輪休的獨行俠，相隔11年後以西部頭號種子之姿前進季後賽。

雷霆過去3季都無緣季後賽，還有過單季只拿22勝的淒慘表現，但隨著25歲的亞歷山大吉爾吉斯本季打出MVP等級表現，場均攻下30.1分、6.2助攻、5.5籃板，加上J.威廉斯、吉迪和霍姆格倫的迅速成長，已變成實力不容小覷的西部勁旅。

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雷霆本季陣容平均年齡僅23.9歲，是40年來最年輕的西部頭號種子，但外界認為，季後賽經驗不足將是他們能否更上層樓的最大挑戰。

亞歷山大吉爾吉斯也清楚接下來每一步都不容易，他強調，拿下例行賽第一只是開始，「打球就是為了贏球，這項成功只是我們努力的印記，接下來還有很多事要做。」

綠衫軍東部第1

季後賽擁全主場

東部方面，塞爾提克昨在塔圖姆、J.布朗、波辛傑斯、哈勒戴都高掛免戰牌下，靠著雄厚的團隊戰力以132：122擊敗巫師，以64勝18負的戰績傲視全聯盟，也是唯一突破60勝的隊伍，榮膺東部頭號種子，並獲得季後賽全主場優勢。

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