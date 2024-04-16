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世界杯桌球賽》全新4局制 林昀儒持穩開胡

2024/04/16 05:30

世界杯桌球賽，林昀儒預賽首戰開胡，下一役將對上日本16歲小將松島輝空。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕2024年國際桌總世界杯桌球賽昨天在澳門點燃戰火，「沉默刺客」林昀儒預賽首戰以3：1擊退葡萄牙好手傑拉多，台灣一姐鄭怡靜也以直落四收拾埃及女將赫爾米，雙雙開出紅盤。

今年世界杯參賽人數從16人增加為48人，第一階段預賽分成16組進行單循環，取分組第一晉級16強淘汰賽。比較特別的是，預賽每場都要打滿4局，依照得局數決定排名。

世界排名第6的林昀儒昨以11：6、11：2、3：11、11：8擊敗世界排名54的傑拉多，面對全新的「4局制」，小林說，「打起來有點特別，但我盡量不去想賽制，專心打好每一球就好。」

林昀儒下一場將遭遇世界排名34的日本16歲小將松島輝空，兩人今年初在杜哈球星挑戰賽首度交鋒，小林費了一番手腳才以3：2險勝。松島今天將先對上傑拉多。

鄭怡靜直落四開紅盤

世界排名11的鄭怡靜也以11：9、11：7、11：7、11：4重創世界排名85的赫爾米，下一戰將碰上瑞典削球好手柏格史東，過去雙方兩度交手各拿1勝。

43歲老將莊智淵和中國名將林高遠、克羅埃西亞好手普卡爾競爭16強門票，昨天林高遠意外以2：2遭普卡爾逼和，也讓這組戰況陷入混沌。

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