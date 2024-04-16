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中職縮時見效 2數據迥異大聯盟

2024/04/16 05:30

各隊因應縮時新制，一改猛打強攻作戰策略，本季觸擊短打量激增，兄弟岳政華以4支暫時居首。（資料照）

開季3週場均

去年盜壘王猿隊陳晨威（前）目前僅2次盜壘成功。 （資料照）

比去年同期快11分鐘

中職去年與今年開季前3週進攻數據比較

〔記者徐正揚／台北報導〕中職本季打完前3週賽程，平均每場比賽時間比去年同期快11分鐘，針對加快比賽節奏推出五大革新似乎獲得初步成效，但與大聯盟去年首次實施多項縮時規定促使盜壘成績明顯提升相比，中職今年的盜壘表現不進反退，卻呈現犧牲觸擊從24支增加為48支，且場均明顯增多的進攻風格。

中職於2017年頒布「加快比賽節奏規定」，實施7年只讓每場比賽時間縮短4分鐘，今年打完33場平均每場比賽時間3小時12分，比去年整季平均3小時23分快11分鐘，縮時變革雖初見成效，但今年有8場不到3小時、佔總場次24％，與去年同期有6場、佔23％幾無差異，由於都是2小時50分起跳，若未採用新制恐都超過3小時。

進攻思維轉保守

短打增加、盜壘減

大聯盟去年實施加快比賽新制，每場比賽時間從3小時04分降到2小時40分，每場得分從8.6分增至9.2分，中職今年決定跟進，每場得分從8分增至8.9分，安打、全壘打都有小幅上揚，最特別是犧牲觸擊變成去年同期2倍、每場從0.9支增至1.5支，展現與大聯盟截然不同的進攻思維，去年同期中信兄弟6支、統一獅2支各是次多、最少，今年各以12支、10支分居前2名。

大聯盟去年盜壘每場嘗試從1.4次增至1.8次、每場成功從1次增至1.4次、成功率從75.4％增至80.2％，是實施加快比賽新制後最明顯的改變，中職今年每場嘗試從1.9次降至1.6次、每場成功從1.2次降至1次、成功率從63.3％降至62.3％，以林書逸3次盜壘最多。

中職縮時變革似乎沒能提高盜壘企圖心，加上每場觸擊短打數也明顯變多，猛打強攻今年轉向保守推進的作戰趨勢，後續發展值得觀察。

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