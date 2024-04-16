好投無懼投球時鐘 10秒內定調下一球

悍將江國豪投球節奏快，去年在壘上無人時平均14秒就出手。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職本季導入多項加快比賽的新制，曾任國家隊及職棒球隊教練的球評吳俊良認為，投球計時器在內的縮時政策多少會有效果，但重點還是回歸投手本身的能力，「捕手回傳球給投手的那一刻，就要想好下一球策略。」

吳俊良肯定縮時變革

關鍵在投手能力

「好的投手必須先知先覺，不能後知後覺。」吳俊良今年擔任DAZN頻道台鋼雄鷹主場球賽的球評，他認為投球計時器多少會有「恐嚇」作用，讓投手知道秒數限制，但真正加快比賽速度的關鍵在投手本身，「頂尖球員絕對不能把時間浪費在不必要的動作上，且要先想好下一球的策略，包括牽制也是一樣，這樣秒數自然減少。」

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吳俊良過去在桃猿、悍將執教時，都會告訴投手「投好球就對了」，但有些投手到了場上還是會閃躲，也導致比賽時間拖長，「像江國豪就很簡單，7、8秒就出手。」他認為投手必須要勇於對決，且要做什麼策略都必須先想好，在1至10秒間就要完成。

包括大谷翔平在內都曾提及，投球計時器可能會造成投手的身體負擔，甚至導致受傷，吳俊良則表示：「太趕時間是否會造成傷害，我覺得還好，但可能壞球率會偏高，因為時間快到了就倉促出手。」

大聯盟縮時成效顯著，道奇昨以3：6不敵教士之戰就很經典，道奇投手群共送出14個保送，包括先發投手派克斯頓投出生涯單場新高的8個，但比賽時間仍控制在2小時58分，壘上無人須在15秒內出手、壘上有人18秒內的「投球時鐘」奏效。

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