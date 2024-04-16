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台鋼開季踉蹌不意外 牛棚出現4亮點

2024/04/16 05:30

黃群（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹上週5戰拿下第1場後連輸4場，成為本季第1支在3連戰遭橫掃的球隊，第1個一軍球季才打10場就踢到鐵板雖不意外，開季以來每場都與對手互有來回的內容其實不差，4連敗的主因是投手群在比賽後段大量失分，只要牛棚可以穩定下來，還是有一定的競爭力。

陳宇宏（資料照）

6局後大量失分

楊達翔（資料照）

仍有4投值得期待

謝葆錡（資料照）

台鋼上週5戰有4場打完5局或領先或平手，有1場在9局上追平，每場都有機會贏球，但牛棚這5場自第6局起共丟22分，更有3場是在第8局掉分，牛棚本季防禦率4.93、自第6局起失28分都只比中信兄弟好，上週4連敗都由牛棚承擔敗投。

中職本季各隊逐局失分

台鋼開季牛棚倚重老將賴鴻誠、王躍霖2位老將，但兩人合計3次救援失敗都在上週，值得注意的是黃群、楊達翔、陳宇宏、謝葆錡這4人共投19局合計防禦率還不到2，有機會扮演更吃重的角色。

台鋼本季防禦率團隊4.08排聯盟第3、先發3.51排聯盟第4雖還不錯，卻只有江承諺、小野寺賢人、笠原祥太郎共有4場投滿6局，先發投手能否吃下更多局數牽動牛棚的表現，江承諺今天將挑戰生涯第2次連續3場投滿6局且都是優質先發。

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