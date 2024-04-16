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誰能掩護4棒魔鷹? 3人選被點名

2024/04/16 05:30

魔鷹（資料照，台鋼提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹開季戰績一度擠進前段班，上週卻遭統一獅橫掃，且單週1勝4敗，落居第5。台鋼團隊打擊率2成52在聯盟墊底，但和味全龍的2成58、富邦悍將的2成54相去不遠，團隊得分35、打點33分都是聯盟最少。

魔鷹開季前10場數據

台鋼洋砲魔鷹打擊率3成43、3轟，打下全隊最多的8分打點，堪稱雄鷹打線的核心人物。但也因他的打擊能力佳，各隊避免與他正面對決，魔鷹開季至今被四壞球保送9次並列第2，獲得敬遠保送3次則是聯盟最多。

魔鷹至今10場出賽都擔任第4棒，而第5棒藍寅倫、王博玄和張肇元都打過，平均打擊率為2成16。台鋼的後段棒次，6棒主要靠張肇元和杜家明扛起，打擊率有3成23，但7至9棒平均打擊率都不及2成。

關於台鋼打序，球評陳師正認為暫時不會有大幅更動，「一來目前戰績還可以，二來是新球隊會以建構更穩定打線為主，會需要些時間再觀察。」

陳師正認為，第5棒有張肇元、藍寅倫或杜家明，3人都有足夠經驗和破壞力能掩護隊友。另外，台鋼總教練洪一中經常綜合考量「鋸齒打線」與減少棒次調動頻繁造成的不穩定，且也得顧及守備穩定性，除非後續棒次斷層太嚴重，棒次才可能異動。

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