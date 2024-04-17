自由日日Shoot》啦啦隊頻遭鹹豬手 PLG要建黑名單

職籃啦啦隊頻傳遭到球迷性騷擾，PLG與球團呼籲球迷互相尊重，若再有類似狀況，將報警處理並禁止進入球場。（資料照）

再犯就報警並禁止入場

〔記者梁偉銘／台北報導〕近日職籃啦啦隊頻傳遭到球迷性騷擾，為杜絕場邊「色狼」和「鹹豬手」橫生，聯盟與球團都硬起來，呼籲球迷們尊重彼此，也強調絕不姑息養奸，若再有類似狀況，就報警處理並禁止進入球場。

繼2022年富邦勇士啦啦隊被球迷襲胸後，這兩週包括桃園領航猿、新竹攻城獅、高雄鋼鐵人等旗下啦啦隊女孩們，都在賽事場邊遭到球迷不當肢體觸碰，引發各界關注。PLG策略總監兼發言人王博麟表示，不像職棒場地較大，又有固定舞台，職籃啦啦隊為了帶動氣氛，經常走入觀眾席近距離互動，並在主題週配合投入許多活動，因此聯盟建議，各隊可視情況增加安全人員保護，以遏止有心人趁亂揩油。

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各隊適時增加安全人員

王博麟透露，聯盟考慮建立通報機制，內部統整各隊提出的「滋事黑名單」，以提醒球團和啦啦隊注意，「除了防範未然，我們也將殺雞儆猴，若再有人騷擾啦啦隊，工作人員立即制止並依法報警，往後限制其進場，以免出現下個受害者。」

攻城獅擬加強動線控管

攻城獅透露，先前主場Muse Girls慕獅女孩被觸摸上臂，球團第一時間了解狀況並確認本人感受，「照顧啦啦隊是我們的責任，會調整活動細節並加強動線控管。」為避免不必要的誤會，也請球迷參與活動時，與啦啦隊、球員、教練團保持適當距離，「熱情粉絲們難免會太激動，但必須遵守規定。尤其涉案球迷慘遭網路霸凌，我們希望大家保持良善，同時引以為鑑。」

各球團籲球迷理性互動

領航猿主客場都發生Pilots Crew成員被觸碰的情況，球團理解球迷喜歡或崇拜啦啦隊，但絕不能越界，再次宣導：「如有拍照、簽名等需求，可先詢問球團工作人員。」針對陸續發生鋼鐵女神雅典娜被騷擾，鋼鐵人也發聲：「不論是訊息言語上的騷擾，或是肢體上的不當觸碰，都會造成成員的困擾，希望球迷可以保持理性的支持。」

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