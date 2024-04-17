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NBA附加賽5大看點

2024/04/17 05:30

熱火巴特勒（左）相信球隊能續演下剋上戲碼。（資料照，美聯社）

西部附加賽今開打，鵜鶘與湖人之戰的贏家將以第7種子前進季後賽，輸家與同日國王、勇士賽事的勝方在週六爭奪第8種子。至於東部賽事七六人對熱火、公牛與老鷹之戰明天登場，《自由體育》為讀者整理五大看點。

「萌神」柯瑞能否重演50分神蹟，值得關注。（資料照，美聯社）

柯瑞復刻50分神蹟？

湖人要避免遇上A.戴維斯（左）的「天敵」沙波尼斯（右）領軍的國王。（資料照）

「萌神」柯瑞上季季後賽首輪對國王的第7戰猛轟50分，率領背水一戰的勇士強渡關山，今年附加賽雙方再次狹路相逢，柯瑞在生死戰能否再有勁爆演出，助勇士保住晉級一線生機，成為外界關注焦點。柯瑞本季場均繳出26.4分、5.1助攻、4.5籃板，三分球中率40.8％，在關鍵時刻累計攻下189分為本季聯盟之最，他表示：「對國王是一場定輸贏，我們需要贏下，也知道自己能做到。」

勇士主帥柯爾認為，柯瑞面對難關時的處理能力毋庸置疑，在重要的比賽大爆發並不會意外，但他也透露利空消息，防守大將小裴頓因傷確定缺陣，至於國王則是少了赫特爾和蒙克2位主要替補。（記者吳孟儒）

老鷹附加賽全勝加身

老鷹明天客場挑戰第9名公牛，最大優勢是過去兩季打3場附加賽全勝，本季能否再次殺出重圍，成為今年附加賽焦點之一。

老鷹2022年以第9名進入附加賽，連勝黃蜂及騎士，拿下東部第8種子。

老鷹去年則以第8名打附加賽，更戰勝最後打進總冠軍賽的熱火，以第7種子挺進季後賽。

附加賽還沒有輸球紀錄的老鷹，這次將遇到嚴峻考驗，畢竟他們6連敗結束例行賽，好消息是主將T.楊恩趕在最後3場例行賽重新歸隊，他生涯在附加賽場均29分進帳，絕對是老鷹能否再演驚奇的關鍵人物。（記者林岳甫）

士官長預約下剋上戲碼

《ESPN》預測東部排名第8的熱火要贏第7的七六人機率僅43.7％，但「士官長」巴特勒相信球隊能在場上率隊再次擺脫對他們不利的數字緊箍咒，他霸氣表示：「到了季後賽，大家該好好思考，他們對到的是熱火還有我。」

熱火上季締造從附加賽打進總冠軍賽的大驚奇，一路上演擊敗公鹿、尼克和塞爾提克的「下剋上」戲碼，讓大批專家跌破眼鏡，具備強心臟特質的巴特勒正是關鍵人物，他有過單場56分的驚人演出，頻頻飆分帶領球隊殺出重圍。

巴特勒本季繳出場均20.8分、5.3籃板、5助攻的全面表現，他對自己的能力很有自信，也相信到了大場面會有更出色表現，「我想打到季後賽也不會有人想跟我們打7場，我很清楚這點。」

（記者吳孟儒）

湖人就怕遇AD天敵

連兩季打附加賽的湖人今客場對鵜鶘得全力求勝，尋求以第7種子前進季後賽，否則輸球不只夜長夢多，更怕遇上陣中大將A.戴維斯的「天敵」沙波尼斯領軍的國王。

戴維斯例行賽場均24.7分、12.6籃板及2.3阻攻，他前天季賽最終戰因背部不適提前離場，但他強調附加賽一定會出賽。

湖人輸球還有退路，將和勇士、國王之間的贏家，爭取季後賽第8種子，但除了勇士不好對付，國王也令湖人頭疼，尤其戴維斯深陷「沙波尼斯魔咒」，生涯同場較勁沙波尼斯10次，竟是1勝難求。（記者林岳甫）

湖人戰鵜鶘 票價墊底

NBA附加賽今天開打，美國售票網站「TickPick」揭曉東、西部4場對戰組合的最低價格，湖人出戰鵜鶘僅39美元（約1270台幣），至於勇士與國王之戰要價212美元（約6900台幣）。

湖人有球星詹姆斯和A.戴維斯坐鎮，但附加賽的票價卻不如預期，甚至低於2場東部賽事，老鷹與公牛的比賽票價為58美元（約1890台幣），熱火與七六人之戰也得花費50美元（約1630台幣），讓眾人大感意外。

美媒分析，造成票價差異的關鍵在於比賽地點，因比賽是在鵜鶘主場舉行，因此票價也體現在紐奧良的應有行情，若是在洛杉磯一定貴翻天，像是勇士與國王的「加州內戰」，話題十足，且加州票價向來不便宜，因此最低票價就要212美元。（記者吳孟儒）

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