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林佳緯鐵支開路 獅最速10勝初體驗

2024/04/17 05:30

獅隊19歲新人林佳緯生涯第2度單場4安。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅昨暌違16年在台南球場改當客隊，不影響於自家球場的超高勝率，獅子軍全場猛敲17安，其中19歲大物新秀林佳緯更單場4安、半個月兩度超猛打賞，率隊以11：1奪下本季第10勝，僅花12戰追平史上最速紀錄。

最速開季10勝4隊

久違作客台南

桃園球場本季尚未開賽，猿隊昨起向獅隊借用台南球場2連戰。 （記者李惠洲攝）

追平聯盟開季紀錄

獅隊昨「作客」台南球場依舊戰力高檔，痛擊猿隊收下本季第10勝，並列聯盟最速紀錄。（記者李惠洲攝）

樂天的桃園主場仍在整修中，向獅隊借用台南球場進行2連戰，但獅子軍去年在台南勝率高達6成，即便「作客」也毫不畏懼。林佳緯上月31日才首度單場4安，半個月後又在台南複製鐵支表現，未滿20歲2度單場4安，成為張泰山、廖健富、江坤宇後的史上第4人。

獅隊火力全開敲出17安，3人繳出猛打賞，林安可（右）雙安貢獻3分打點。 （記者李惠洲攝）

1指新人開選球眼

MVP手到擒來

獅隊「餅總」林岳平直言，球季開打前，教練團就評估林佳緯一定可以，但要用時間、經驗、場次去累積，「現在10來場，他打第一棒的角色相當亮眼。」

林佳緯展現不像新人的本壘板紀律，昨對樂天洋投霸威斯、曾家輝都是首次對戰，卻能多次在球數落後選掉變化球、擊出安打。他指出，把好球帶顧好，不要去碰壞球，加上這場賽前身體狀況好，只要攻擊好球，擊球就會比較理想。

獅隊洋投勝騎士先發5.2局掉1分，靠隊友大力援護，本季3戰狂掃3勝，跟味全龍伍鐸並列勝投王，連同去年8勝1敗，生涯僅花13戰就狂掃11勝，並列史上第2快。

餅總認為，勝騎士在首局一、二壘有人能用三振化解危機，是很大的關鍵，「選手也知道，勝騎士是球隊比較好的投手，他出來投能儘量拿分，贏球機會就會增加。」

獅隊12戰10勝追平2003年興農牛、2016年中信兄弟、2022年樂天桃猿的史上最速紀錄。餅總不諱言，選手的身體狀況和比賽球感都很好，先發也穩定，「有攻擊、有防守，就有比較好的內容。」

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