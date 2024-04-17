龍1分完封勝 葉總給鷹高評價

龍隊游擊手張政禹（中）策動雙殺守備，雄鷹單場出現3次雙殺打。（記者廖耀東攝）

球團操作職業

龍隊伍鐸先發5.2局無失分，製造10個滾地球抓下出局數，迎來本季第3勝。 （記者廖耀東攝）

表現比龍第1年好

〔記者羅志朋／斗六報導〕歷史性首度交鋒，味全龍昨靠洋投伍鐸繳5.2局無失分好投，加上鐵牛棚順利守成，1：0完封勝台鋼雄鷹。台鋼苦吞5連敗，戰績4勝7敗與富邦悍將並列墊底。

伍鐸滾球大師

奉送雄鷹3次雙殺

龍隊1分險勝成為最後贏家，不過總教練葉君璋認為，台鋼很有潛力，現階段缺乏經驗，但經驗可以累積，接下來會愈來愈難打，「台鋼比我們第1年一開始表現得還好，球團各項操作都滿職業的。」

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伍鐸化身「滾地球大師」，前5局投球製造10個滾地球抓下出局數，包括3次雙殺守備，賽後被問到秘訣，他笑說：「這是商業機密，不能說！」6局下兩出局伍鐸先保送王柏融，再被魔鷹敲安形成一、二壘有人，此時龍隊換羅華韋救火，他解決藍寅倫力保不失，林逸達、林凱威、陳冠偉依序各投1局守住勝果。

伍鐸先發5.2局被敲4安無失分拿下勝投和單場MVP，本季3場先發全勝暫並列聯盟勝投王，他表示，台鋼不是省油的燈，看起來有備而來，比賽中他多次化險為夷，費了好一番功夫才力保不失。

台鋼洋砲魔鷹對伍鐸3打數敲出3支一壘安打，累計打擊率升至3成95，伍鐸說，魔鷹是很好的打者，低比分比賽任何一個環節都會影響結果，好在被魔鷹打的都是一壘安打，至少不是挨長打，有效降低傷害，對他而言是可以接受的結果。

包含昨3.1局無失分，本季龍隊牛棚防禦率2.13、被打擊率1成89傲視全聯盟，其中林逸達出賽7場共投7.2局沒掉分，總教練葉君璋說，球隊從成軍就非常重視牛棚這一環，林逸達休賽季赴美訓練收到不錯效果，每位牛棚投手都想把角色扮演好。

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