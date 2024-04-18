NBA附加賽》湖人下剋上 首輪戰金塊

詹姆斯（中）昨轟下全隊最高23分，帶領湖人擊敗鵜鶘，搶下西部第7種子。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA附加賽昨登場，西部第8名的湖人「下剋上」，以110：106扳倒第7名的鵜鶘，隊史附加賽戰績3勝0敗，21日季後賽首輪將強碰衛冕軍金塊。

詹姆斯轟下全隊最高23分外帶9籃板、9助攻，帶領湖人以近15戰拿下12勝的氣勢闖進季後賽，39歲的詹皇盛讚團隊攻守兩端都有很棒的演出，「我們現在有很好的陣容，絕佳的作戰計劃，大家都做好準備了。」

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原本出賽存疑的A.戴維斯昨也上陣，貢獻20分、15個籃板，他表示，背部仍有不適，不過慶幸球隊贏球，有信心在經過休兵日後以100%的狀態迎接首輪賽事。

湖人搶下西部第7種子

湖人雖然搶下西部第7種子，季後賽首輪將面對吞下對戰8連敗的金塊，總教練漢姆也嚴正反擊湖人若先放掉與鵜鶘之戰就能避開金塊的說法，也表示不會在意過去的劣勢，「現在又回到0：0的局面，他們對我們打得很順，但永遠都能有新的開始。」

鵜鶘、國王搶搭末班車

鵜鶘昨第四節一度在「怪物狀元」威廉森強勢演出下扳平戰局，不料他卻突然因傷提前退場，鵜鶘總教練格林透露，昨轟出本季新高40分的威廉森左腿痠痛，會再接受進一步檢查，也為鵜鶘與國王20日的殊死戰增添變數。

國王昨以4成6的三分球命中率轟垮勇士，保住季後賽希望，手感火燙挹注32分的穆雷成為贏球功臣，他強調，球隊陷入退無可退的絕境，自己雖打出代表作，但贏球是很多人的功勞。

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