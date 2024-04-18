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世界杯桌球賽》橫掃日本神童 林昀儒分組第一

2024/04/18 05:30

林昀儒以直落四擊敗日本小將松島輝空，分組第一晉級16強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨晚在國際桌總世界杯桌球賽分組預賽最後一役，以直落四擊落16歲日本神童松島輝空，以總得局數7局登上分組第一；台灣一姐鄭怡靜也從瑞典削球女將柏格史東手下拿到4局，以1局未失挺進16強。

世界排名第6的林昀儒首戰以3：1擊退葡萄牙好手傑拉多，但由於松島輝空對傑拉多4局全拿，使得小林對松島至少要拿下3局才能獲得分組第一。

林昀儒首局在7：9落後下頂住壓力，隨後在化解1個局點後，以13：11驚險拿下，壓力減輕不少，第2局起，小林展現世界頂尖選手的實力，以11：5、11：4、11：9解決日本T聯賽木下東京隊友松島輝空，穩穩拿到16強門票。

1局未失 鄭怡靜晉16

世界排名11的鄭怡靜昨在晉級關鍵戰對上世界排名29的柏格史東，兩人在2022年兩度交手各拿下1勝，鄭怡靜昨展現韌性，第1、3局都在8：10逆境下反敗為勝，也徹底摧毀對手的鬥志。

前天首戰直落四告捷的19歲小將高承睿，昨以1：3不敵世界排名第5的法國好手F.勒布朗，僅獲得分組第二；43歲老將莊智淵也以0：4敗給中國名將林高遠，兩戰只搶下1局，名列分組第3無緣晉級16強。

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