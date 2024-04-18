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巴黎奧運倒數百日 眾國手齊「拼」金

2024/04/18 05:30

國訓奧運倒數100天宣誓活動，由吳詩儀（左起）、陳念琴、林昱堂、彭名揚共同拼成金牌圖象，象徵勇奪奧運金牌。 （記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕巴黎奧運昨進入倒數100天，國訓中心昨舉行宣誓儀式，邀請田徑選手林昱堂、彭名揚及拳擊女將陳念琴、吳詩儀等國手參加，4位好手都展現高昂鬥志，體育署長鄭世忠更期許選手再創佳績。

巴黎奧運昨在希臘舉行點燃聖火儀式，中華奧會暌違60年再次參加聖火傳遞，由國際奧林匹克學院（IOA）院長顧問岡加斯（前右）交接給中華奧會主席林鴻道（前左）。（中華奧會提供）

台灣隊上屆東京奧運摘下2金、4銀、6銅，創隊史最佳成績。鄭世忠認為，國訓中心、體育署將扮演選手最強後盾，本屆不少選手都是生涯最終戰，相信大家會有更好表現，成績也會比上屆好。

林昱堂、彭名揚以賽代訓

首次參加奧運的男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，2月左腳阿基里斯腱撕裂，經治療後已痊癒，他下週將在世界田徑總會鑽石聯賽蘇州站展開本季首站，目標把成績穩定在8公尺10、20間。

男子400公尺跨欄全國紀錄保持者彭名揚，瞄準5月在日本展開的3場國際賽，希望在幸運地再創佳績，累積在奧運和世界名將競爭的信心。

陳念琴、吳詩儀閉關苦練

已有奧運經驗的陳念琴、吳詩儀，預計先閉關訓練，奧運前也會出國移訓。三度進軍奧運的陳念琴也期待做出突破，一舉抱回金牌。

傳遞奧運聖火 林鴻道參與

另外，奧運聖火傳遞16日在希臘奧林匹亞點燃，展開為期10天的聖火遶境，中華奧會首次受邀參加點燃儀式，主席林鴻道也參與聖火傳遞儀式。聖火在希臘結束遶境，將以乘船方式傳至法國，在7月26日傳遞至巴黎奧運開幕式。

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