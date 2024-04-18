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開季13戰11勝 獅寫史上最速

2024/04/18 05:30

統一獅邱智呈昨敲出生涯新高5支安打。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅暌違16年的台南客場系列賽投打咬合，先發羅昂6局10K攜手3投完封，打線更猛敲19支安打，率隊以10：0擊潰樂天桃猿，開季13戰掃進11勝，寫下史上最快紀錄。

統一獅林佳緯寫隊史第2年輕開轟紀錄。（記者李惠洲攝）

統一獅開季13戰掃進11勝，寫下史上最速紀錄。 （記者李惠洲攝）

一棒海邱智呈 猛敲5安

獅隊近5戰有3戰得分破雙位數，還有1戰拿9分，前3棒的林佳緯、邱智呈和陳傑憲成新顯學，5連勝期間3人就跑回多達18分，邱智呈昨更猛敲刷新生涯紀錄的5支安打，「一棒海」帶給對方投手很大的壓力，亦是連勝的關鍵起爆劑。

「都有速度，也會選球。」總教練林岳平指出，投手過不了這3棒，用球數就要花上20球。如同餅總所言，樂天日投鈴木駿輔首局就耗費37球，即使該局無失分，後面就崩盤，包括4局被林佳緯擊出拉開比分的2分彈，5局就投102球。

林佳緯首轟 隊史第2嫩

延續前天單場4安好手感，林佳緯昨以19歲97天寫下隊史第2年輕開轟紀錄，準備已久的「開轟舞」在休息室亮相，卻被隊友虧跳太爛。他笑說，「太開心了，有點不知道在跳什麼。」

身為第一棒，林佳緯表示很開心能跟邱智呈、陳傑憲連線，目前也保持得還不錯，「希望後面繼續，目標是不要跟2位學長差太多。」外籍打擊教練馬修爾也直呼，林佳緯打擊發揮這麼好，「對我們來說是賺到了。」

獅隊的強盛來自激烈的隊內競爭，比分拉開的7局，林祖傑上場代跑，靠1顆一壘界外飛球衝三壘，積極跑壘獲得回饋，下棒何恆佑高飛犧牲打送回保險分。餅總直言，選手有這種表現，看得出來球隊在競爭，就算只是代跑也要在每1球裡面做最好的進攻。

桃猿偽主場 苦吞3連敗

桃猿的桃園主場整修中，南下跟獅隊借用台南球場被轟得灰頭土臉，合計被拿到21分，打線僅敲進1分，苦吞3連敗，排名落至第5。獅隊則要在7勝1敗的台南「變陣」，明推派布雷克初先發，後天更叫上潘威倫，跟林詔恩組成雙先發，炒熱「南霸天」的人氣。

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