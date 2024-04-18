桃園球場今再場勘 流浪猿戰績受拖累

桃園球場今再度場勘，決定桃猿是否結束主場流浪之旅。（資料照）

〔記者龔乃玠／台南報導〕樂天桃猿昨結束本季最奔波的「主場之旅」，賽後驅車回桃園，至今仍在補救場地的桃園球場，今要接受中職第二度的現地勘查，若草皮狀況仍不符合賽事標準，「流浪猿之旅」可能再增加3至5場，對選手來說是嚴峻的考驗。

盼26日起主場戰台鋼

中職聯盟在8日會勘桃園球場，評估草皮狀況不佳，特別是左外野災情嚴重，評審委員認定無法開打，桃市府緊急讓樂天外包的廠商接手救場地，經過10天挖掉左外野調整沙層的補救，今再讓聯盟勘查，決定26-28日對台鋼的3連戰能否在桃園球場開打。

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外地征戰 感冒病號激增

樂天前2天驅車到台南比賽，球員身體狀況和集中力明顯不如統一獅，游擊手林承飛戴著口罩上陣，彷彿回到疫情時期，近期因連續奔波外地，隊內感冒持續擴大，總教練古久保都坦言，「找出沒感冒的選手比較容易。」

不少樂天選手也都認為，不能在桃園打球缺乏安定感，且過去在桃園主場時，賽前有充足時間做重訓、治療等等，彌補作客時的不足，目前主場都在外地舉行，受限空間和設備限制，等於跟作客一樣，「今年固定1週5戰，還有5連戰，（沒桃園主場）對球隊一定有影響。」

開季已連續7戰偽主場

歷經天母、大巨蛋和台南，樂天已開季連續7戰「偽主場」，戰績3勝4敗，主場勝率已跌破5成，若今天中職會勘桃園仍未過關，26-28日跟台鋼的3連戰可能轉移台北大巨蛋，5月1-2日對富邦同樣可能向對手借新莊主場，「流浪猿」將有1個多月無家可歸。

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