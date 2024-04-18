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辛元旭勝打 悍將擺脫墊底

2024/04/18 05:30

悍將戴培峰擊出追平2分砲。（記者陳志曲攝）

戴培峰敲追平砲

兄弟周思齊完成生涯第99次盜壘成功。 （記者陳 志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將昨先靠著戴培峰5局下追平2分砲棒打兄弟洋投德保拉，辛元旭單場2支長打，其中6局下的三壘打幫助球隊超前，終場以10:4擊退中信兄弟擺脫墊底。

悍將辛元旭敲出三壘打，幫助球隊超前比分。 （記者陳志曲攝）

兄弟去年團隊守備率9成87締造史上最佳紀錄，本季守備卻成罩門，昨單場3次失誤，還有雙殺未成的隱形失誤。悍將把握機會猛攻，6局下，兄弟三壘手王政順2出局後出現失誤，辛元旭接著擊出三壘打，助悍將超前比數。7局下，德保拉面對戴培峰又發生失誤，該半局悍將打了一輪奠定勝基。

周思齊99盜達陣

兄弟少數亮點在8局上，周思齊代打獲保送，接著啟動盜壘，悍將捕手戴培峰傳二壘阻殺未成，周思齊完成生涯第99次盜壘成功，距離「千安、百轟、百盜」里程碑僅差1次盜壘。

辛元旭原本以為MVP會是戴培峰，已經先進休息室收球具。他笑說，戴培峰的全壘打更關鍵，且德保拉很不好打。辛元旭本季兩度奪MVP，開季打擊率4成06，他說：「確實擊球是今年開季以來的目標。」

戴培峰本季首轟就是2分砲，生涯對德保拉打擊率3成20、2轟，他說：「自己打左投比較不擅長，加上對方也是難對付的投手，沒印象對他打那麼好。」至於阻殺未成讓周思齊差一步完成里程碑，他則笑說：「認真想抓但沒抓到，學長跑太快。」

恩力藥檢未過禁用

中信兄弟新洋投、去年效力富邦悍將的恩力，因藥檢未過，聯盟昨宣布永不錄用。兄弟球團表示，依聯盟規章在二軍註冊恩力前接受聯盟藥檢，因結果為陽性，球團已立即與他終止合約，現有兩位洋將備案討論中。

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