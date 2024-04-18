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猛龍13安 打爆台鋼牛棚

2024/04/18 05:30

味全龍張政禹敲出三壘安打，帶有2分打點，追平台鋼。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍打線昨火力全開，全場掃出17支安打，最終就以12：3大勝台鋼雄鷹，在斗六取得跨季6連勝，龍隊在訓練基地作戰儼然是福地，台鋼苦吞6連敗，戰績4勝8敗暫居墊底。

台鋼洋投哈瑪星昨先發6局只失1分。（記者廖耀東攝）

哈瑪星6局只失1分

台鋼洋投哈瑪星昨初登板表現亮眼，先發6局被敲4安飆9K只失1分，前6局打完取得3：1領先，龍隊總教練葉君璋表示，哈瑪星投球角度、控球和變化球都很棒，真的是好洋投。

張政禹敲出追平安

只是哈瑪星退場後，台鋼牛棚頻放火，動用5名投手被敲13支安打狂失11分，完全止不住失血，張政禹在7局上敲出2分打點三壘安打追平比分獲選單場MVP，葉總說，「有時候比賽就是這樣，你不知道打者什麼時候會抓到機會或感覺，這很難講。」

台鋼打了6局好球，比賽後半段卻兵敗如山倒，總教練洪一中說，新球隊想要贏球的欲望很強烈，選手到後面有機會贏，但身體沒辦法放鬆，很容易就出現狀況，「沒辦法，後面投手完全止不住失分，投好球就被打。」

遭遇6連敗低潮，執教經驗豐富的洪總鼓勵全隊，「沒關係，這是年輕球員成長必經的過程，什麼場面我沒見過，大家就盡量去發揮，不要害怕失敗。」

當年龍隊重新建軍從無到有，第一年上一軍前15場只拿5勝，以過來人視角來看台鋼，葉總認為，台鋼很想贏球，難免會綁手綁腳，這對年輕球隊來說很正常，「以前我們也會這樣，這需要時間去累積經驗。」

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