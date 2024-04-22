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斯圖加特女網》搶十逆轉勝 詹皓晴女雙奪冠

2024/04/22 05:30

詹皓晴（右）與庫德梅托娃聯手奪冠。（詹皓晴提供）

超越姊姊 台將封后首人

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹皓晴攜手俄國搭檔庫德梅托娃，不但首闖斯圖加特女網雙打決賽，更歷經決勝搶十逆轉勝，4：6、6：3、10：2扳倒艾克莉（挪威）／妮爾（愛沙尼亞），「台俄聯軍」首度在這項WTA500等級室內紅土賽事奪得冠軍，小詹也超越姊姊詹詠然17年前戰績，榮膺46年賽史台將封后第一人。

非種子的詹皓晴／庫德梅托娃，此行直落2連過3關挺進冠軍戰，也是2007年亞軍的詹詠然／沙菲娜（俄國）之後，賽史第2組爭后的「台俄聯軍」。昨日面對艾克莉／妮爾互破開局，小詹組合又陷入亂流，發球局接連失守形成1：4落後，雖然第8局回破，首盤仍拱手讓人。所幸小詹組合次盤重振旗鼓，不但4：2領先，再度互破纏鬥更扳回一城。

戰線拉進決勝搶十，詹皓晴人馬乘勝追擊，連得3分壓制艾克莉／妮爾，儘管又被對手搶回2分，接下來「台俄聯軍」發動一波7：0猛攻，順勢關門讓詹皓晴笑擁本季第2冠，以及職業生涯第21座巡迴賽金盃。

蕾巴金娜女單封后

女單決賽，哈薩克第4種子蕾巴金娜技高一籌，2個6：2馴服烏克蘭黑馬柯絲堤雅克，本季第3冠到手。但24歲的蕾巴金娜沒考駕照，只能和大會贊助車商提供的保時捷跑車獎品合影過乾癮，暫時無法享受風馳電掣的駕駛樂趣。

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