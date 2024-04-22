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兄弟完美比賽 魏碩成7局鎖台鋼

2024/04/22 05:30

兄弟魏碩成先發7局無失分，率隊完封台鋼，讓總教練平野惠一直呼是「小碩代表作」。 （記者林正堃攝）

平野直呼「小碩代表作」

兄弟教頭平野惠一稱讚子弟兵昨天的表現是完美比賽。 （記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟前天對台鋼雄鷹只敲出1支安打，昨團隊除了發揮強攻本色擊出12支安打，還在魏碩成先發7局無失分的好投帶領下，以8：0完封對手，賽後兄弟教頭平野惠一直呼「小碩代表作」。

台鋼先發投手伍祐城只投完2局失1分吞敗，賽後腰部不適，確定下二軍。 （記者林正堃攝）

兄弟前天受制台鋼先發投手陳柏清7.2局無失分好投，以0：3遭對手完封，還在賽後特別開會檢討缺失，昨則打出截然不同的球風，包括投、打、守都表現優異。平野就指出，「整場的守備時間非常短，攻擊時間非常長，是完美比賽的局面。」

99球投7局無失分

隊友美技相挺

26歲的魏碩成是在2019年季中選秀獲兄弟第2輪指名，他聽到平野稱讚「有投出小碩代表作的感覺」，則是開心地說：「感覺很棒，丟了那麼多年，終於有代表作了。」這是他本季第3場先發，用99球投完7局只被敲4支安打無失分，拿下本季首勝和單場MVP。

魏碩成也感謝身後隊友用美技相挺，其中游擊手楊祥禾替他守住3次、二壘手岳東華也守住2次，「我覺得這是很好的節奏，全員都動起來，我的球比較屬於滾地球型的，內野比較辛苦。」

台鋼伍祐城腰傷下二軍

台鋼先發投手伍祐城只投完2局失1分吞敗，在3局上無人出局一壘有人時因處理投手前滾地球引發腰部不適，賽後也確定下二軍。台鋼前天中止7連敗後，昨吞下本季第10敗，目前戰績暫墊底。兄弟9勝7敗，排名第二，落後戰績領先的統一獅有4場勝差。

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