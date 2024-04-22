布藍登回神 斬斷獅7連勝

悍將洋投布藍登先發6局失1分好投，終止獅隊7連勝。 （富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕來台前兩戰頻頻挨打的富邦悍將洋投布藍登，重回一軍表現回穩，昨面對上半季龍頭統一獅隊投出6局失1分優質先發，悍將靠李宗賢7局高飛犧牲打超前，終場3：1贏球，不僅終止3連敗、本季對獅首勝開張，也讓獅隊「餅總」林岳平執教最長連勝停在7連勝。

6局失1分 來台首勝

悍將洋投布藍登具美職、墨聯經驗，來台前兩戰合計投3.2局、防禦率19.64，包括首戰對獅隊僅投1局就用52球、失4分，表現慘烈。

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回歸一軍首戰，布藍登在2局滿壘時因陳重羽雙殺打失1分，之後和王尉永、曾峻岳與富藍戈合力封鎖獅隊，布藍登拿下來台首勝，也成為悍將本季首位投出優質先發的洋投。

古林5.1局失1分 首度掉分

獅隊本土王牌古林睿煬3局上被李宗賢擊出適時安打失1分，本季首度掉自責分，6局因抽筋退場，投5.1局失1分、9次三振，目前以0.42防禦率、32次三振暫居聯盟雙冠王。

古林睿煬退場後留下一三壘有人危機，江承峰一度連飆2次三振化解，但尹柏淮7上失手，被戴培峰敲安後，林哲瑄犧牲短打，尹柏淮又暴投，李宗賢高飛犧牲打讓悍將超前，連同這支關鍵犧牲打，李宗賢單場2打點。

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