晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

布藍登回神 斬斷獅7連勝

2024/04/22 05:30

悍將洋投布藍登先發6局失1分好投，終止獅隊7連勝。 （富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕來台前兩戰頻頻挨打的富邦悍將洋投布藍登，重回一軍表現回穩，昨面對上半季龍頭統一獅隊投出6局失1分優質先發，悍將靠李宗賢7局高飛犧牲打超前，終場3：1贏球，不僅終止3連敗、本季對獅首勝開張，也讓獅隊「餅總」林岳平執教最長連勝停在7連勝。

6局失1分 來台首勝

悍將洋投布藍登具美職、墨聯經驗，來台前兩戰合計投3.2局、防禦率19.64，包括首戰對獅隊僅投1局就用52球、失4分，表現慘烈。

回歸一軍首戰，布藍登在2局滿壘時因陳重羽雙殺打失1分，之後和王尉永、曾峻岳與富藍戈合力封鎖獅隊，布藍登拿下來台首勝，也成為悍將本季首位投出優質先發的洋投。

古林5.1局失1分 首度掉分

獅隊本土王牌古林睿煬3局上被李宗賢擊出適時安打失1分，本季首度掉自責分，6局因抽筋退場，投5.1局失1分、9次三振，目前以0.42防禦率、32次三振暫居聯盟雙冠王。

古林睿煬退場後留下一三壘有人危機，江承峰一度連飆2次三振化解，但尹柏淮7上失手，被戴培峰敲安後，林哲瑄犧牲短打，尹柏淮又暴投，李宗賢高飛犧牲打讓悍將超前，連同這支關鍵犧牲打，李宗賢單場2打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。