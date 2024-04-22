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制猿無緣首勝 王維中隱形英雄

2024/04/22 05:30

王維中昨先發5.2局無責失，成功壓制桃猿，可惜和勝投擦身而過。（記者王藝菘攝）

5.2局無責失 牛棚未守成

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍王維中昨天先發5.2局無責失，在2：0領先時退場，可惜牛棚未能守成，本季第4次先發又和首勝擦身而過。王維中表示，雖然可惜但是重要的是球隊贏了，過去對樂天投得並不好，這次能夠壓制他們是最大的收穫。

王維中上一場先發只投2局失2分，生涯對戰樂天還沒有贏過，吞下5場敗投，各項數據都對王維中不利，但是王維中仍投出好球，雖然2到6局都被上壘，能把跑者凍結在壘上，直到第6局2出局留下1名跑者退場，因為中繼投手被轟全壘打，王維中才失掉1分非自責分。

王維中表示，樂天打擊真的很強，即使上一壘也好像被攻佔得點圈，必須非常小心謹慎去面對下一名打者，昨天能夠不讓傷害擴大，是做得最好的地方。

味全總教練葉君璋表示，王維中真的表現非常好，但是白天的比賽體力流失比較快，第6局體能有點下滑，加上第5局被強襲球打到左腳，因此第6局換下投了78球的王維中，本來有考慮投完5局就換人，但是前一場打了12局，牛棚已經很疲累，第6局才讓王維中續投，感謝他又多撐了將近1局。

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