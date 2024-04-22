自由日日shoot》洪總被關澄清湖停車場 失職人員遭撤換

洪一中痛批澄清湖球場場方人員不友善。 （記者林正堃攝）

氣到搥鐵門 批不適合認養

台鋼雄鷹總教練洪一中前天賽後要離開澄清湖球場時，竟被關在地下室停車場，圖為昨天和兄弟比賽後離場照。 （記者林正堃攝）

〔記者倪婉君、黃良傑／綜合報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中前天賽後要離開球場時，竟被關在地下室停車場，洪總昨重話怒批澄清湖球場的場方人員很不友善，高市府運發局昨調查後緊急懲處撤換失職人員。台鋼球團表示，未來會持續和高市府溝通協調，以提供教練、球員和球迷好的訓練及看球環境。

深耕高雄 換來敵對態度

台鋼雄鷹自前年成軍以來致力深耕高雄，今年首個一軍球季在澄清湖球場就安排40場主場，至昨天打完8場澄清湖賽事，共吸引逾7萬名球迷進場、場均8815人佳績，顯示已初步獲得在地球迷的認同。儘管球團用心經營，洪總卻多次表達澄清湖球場不適合認養的想法，昨更砲轟場方人員的敵對態度，讓他前天賽後被關在地下室。

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洪總指出，前晚5點開打的比賽，他和球團人員8點40多分要駕車離開就發現鐵門已拉下，直呼實在離譜，在他氣得搥鐵門搥到右手大姆指都瘀青，才經由在門外的聯盟僱員連繫場方來開門。

運發局表遺憾 坦承有疏失

運發局回應，澄清湖球場地下停車場尚未整修也未開放，因顧及球迷散場動線，並保護球員與教練的安全，賽事期間停車場採限時開放，僅供球團車輛進出，協議於球隊檢討會議後半小時內讓球團車輛出場。當晚因洪一中總教練受訪較晚離開球場，未料被關在地下室，球隊管理通知場地主管，在10分鐘內將鐵門打開。

運發局長侯尊堯表示，當時他也在球場歡呼勝利，直到工作人員收拾好垃圾才離開，得知此事感到訝異、遺憾，經調查澄清湖球場管理及與球團溝通顯有疏失，即日起撤換球場主任，其他人員調查懲處。運發局強調，未來必將持續精進球場管理，提供球團與球員更好服務，為高雄棒球賽事環境齊心努力。

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