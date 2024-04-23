流浪猿26日返家 恐被雨攪局

桃園球場經測試賽通過，桃猿26日將迎接本季回歸主場首戰。 （取自樂天桃猿臉書）

開門迎戰台鋼雄鷹

樂天桃猿主場成績票房

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿將近1個月的「流浪猿」日子，終於畫下句點。聯盟昨公告，樂天桃園棒球場已符合使用標準，4月26日起迎戰台鋼雄鷹將是桃猿本季首度重返家園，不過，幾經波折的「鷹猿」相會戲碼還得靠老天爺賞臉。

桃猿近1個月的「流浪猿」日子將畫下句點，26日起迎戰台鋼雄鷹將是本季首度重返家園。（取自樂天桃猿臉書）

聯盟前天安排樂天桃猿二軍與桃園市隊共組聯軍，和開南大學隊交手，賽後針對球場內部與燈光進行調整測試，經聯盟、桃園市府體育局、球員工會、桃猿球團和外部專業委員組成之審查委員會確認，球場已符合標準。

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流浪傷元氣也傷荷包

桃園球場整建作業1月初動工，但一度因左外野草皮生長進度嚴重落後，導致猿隊自3月31日主場對台鋼雄鷹的開幕戰起就被迫流浪，4月8日複檢又因左外野積水，重新開挖、植草，再度宣布主場易地舉行。「偽主場」加上「真客場」舟車勞頓下，不少人出現疲勞、感冒症狀，也讓今年才接掌兵符的總教練古久保健二頭痛不已。猿隊開季6勝10敗，與富邦悍將並列第4。

猿隊開季7場桃園主場賽程都換場地，除了3場主場在大巨蛋和中信兄弟交手，平均超過1萬3千人，票房還算亮眼，其他4場商借天母、台南的比賽，平均僅3905人，遠低於去年前7場主場平均6880人。

桃猿週末就能回家，今天開放售票，但天氣預報近日將有鋒面來襲，屆時桃園球場啟用後也將面臨「壓力測試」。

洪一中首回桃園老巢

鷹猿桃園相會因故遲了近月，若天公作美，26日起雙方3連戰，將是台鋼教頭洪一中本季首度回到曾執教過的桃猿桃園主場。洪總執教生涯已拿下996勝，若要拚本週「達陣」千勝，單週5戰得拿4勝，有機會在老巢締造里程碑。

桃園大王連袂回娘家

雄鷹有不少一軍球員來自桃猿，包括王柏融、郭永維、藍寅倫，和投手賴鴻誠、王躍霖與許峻暘，連袂回娘家作戰。其中，王柏融在Lamigo桃猿效力4季，去年自日職返台改投效台鋼，過去他在桃園球場打擊率高達3成97，生涯88轟有37轟在桃園擊出，堪稱最強「桃園大王」，本週大王應援曲在桃園球場經典重現。

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