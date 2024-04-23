曾峻岳今劍指200Ｋ 史上第2嫩

悍將曾峻岳最快今挑戰史上第2年輕達成生涯200次奪三振的投手。 （資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕悍將投手曾峻岳21日在台南對統一獅飆出158公里，刷新中職本土投手最快球速紀錄，也是近3年第6位投出超過158公里(含)的台灣投手，今天富邦悍將在主場新莊迎戰台鋼雄鷹，他有機會繼續挑戰另1項中職紀錄：史上第2年輕達成生涯200次奪三振的投手。

台灣投手球速排行

江承諺22歲又3天達標最嫩

中職最年輕達成生涯200Ｋ的投手是台鋼雄鷹今天的先發投手江承諺，於2017年6月6日對中信兄弟締造時僅22歲又3天，其次依序為潘威倫22歲又197天、陳韻文22歲又308天、古林睿煬22歲又325天，曾峻岳目前累計197Ｋ，今天若投1局就連飆3Ｋ，將以22歲又170天超越潘威倫站上第2。

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李振昌154局達陣 局數最少

中職最少局數達成200Ｋ的投手是中信兄弟李振昌於2021年的154局，其次是味全龍投手統籌教練賈西於1997年效力味全時的165.1局，前中信鯨終結者達威於2006年花166.2局排名第3，曾峻岳今天若能達成將以166局超越達威，成為史上僅有4位花不到170局就投出200Ｋ的投手。

曾峻岳進職棒後的最快球速原是157公里，與羅嘉仁、徐若熙、葉家淇、古林睿煬並列中職本土投手最快，21日是他繼今年公辦熱身賽後再次投到158公里，經聯盟認證後刷新本土球速紀錄，最有機會追平他的是古林睿煬，今年在自辦熱身賽也曾測到158公里。

台灣投手最快球速原是郭泰源於1984年締造的158公里，2004年起被王建民等旅美投手陸續超越，目前最快紀錄是161公里，由曹錦輝、羅嘉仁、潘文輝共同保持，其次是林振瑋160公里，王建民、郭泓志、江少慶在旅美時期都曾投出159公里，近3年有張奕、陳柏毓、古林睿煬、曾峻岳4人測得158公里。

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