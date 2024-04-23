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猛獅開季衝第一 勝基是關鍵

2024/04/23 05:30

勝騎士（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅雖然開季投打主力都有傷兵問題，但洋投發揮得淋漓盡致，加上老少球員都打出最佳表現，構築雄厚的板凳深度，團隊戰力沒有因傷兵出現落差，目前戰績13勝3敗大幅領先第2的中信兄弟4場勝差，甚至比去年贏得上半季冠軍的同期9勝7敗還要猛。

陳鏞基 （資料照）

勝騎士先發中流砥柱

去年上半季統一洋投拿下22勝，光勝騎士就有8勝，但下半季勝騎士被韓職挖角，羅昂受傷，戰績落居第5，可見洋投的重要性。今年勝騎士歸隊，羅昂健康回歸，兩人先發6場贏得5勝，放在牛棚的新洋投裴瑞茲拿下聯盟最多的5次中繼成功，防禦率僅0.73。

統一過去兩年先發最多場的本土投手胡智為春訓期間手肘開刀，但從台鋼雄鷹交易來的郭俊麟和20歲小將林詔恩適時補上先發輪值，讓統一有空間把裴瑞茲放在牛棚，不致於因多位有經驗的牛棚投手開季從二軍出發受到太大影響。

陳鏞基扮演帶頭大哥

打線方面，去年竄起的邱智呈表現更上層樓，目前並列安打王，去年第1指名新人林佳緯快速成為一軍主力，不但彌補蘇智傑受傷的空缺，林安可也可以不守備、專心打擊，打下聯盟最多的18分打點，5轟排名第2。

不過，統一打線的關鍵人物還是陳鏞基，40歲的他不但扮演帶頭大哥，更扛起第4棒重任，雖然無法場場先發，但一上場就有貢獻，打擊率高達0.410。

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