觀眾人數前10名佔3席 澄清湖球場票房僅次大巨蛋

澄清湖球場本季打完8場，平均每場8815人僅次於大巨蛋。 （資料照）

8戰場均8815人 室外最佳

中職本季觀眾人數前10

〔記者徐正揚／台北報導〕即便發生總教練洪一中被關在地下停車場的風波，澄清湖球場開季以來仍締造僅次於台北大巨蛋的亮麗票房，在中職本季觀眾人數前10名一舉搶佔3席，平均每場8815人是室外球場最佳，台鋼球團用心經營在地球迷也展現初步成果。

澄清湖球場歷年票房前五名

本季首戰人氣 更甚大巨蛋

中職本季各球場票房

中職本季打完48場，有11場觀眾人數破萬，票房前10名扣除開季前2週的7場大巨蛋賽事，其餘3席都出現在澄清湖分居第5、8、10名，台鋼不但在前10名場次參與一半的5場，5日的澄清湖本季首戰還創下同日室外球場票房優於大巨蛋的空前紀錄。

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挑戰曼尼效應 場均6316人

澄清湖本季打完8場，觀眾累計70518人、平均每場8814人都僅次於大巨蛋，總人數比洲際3場、新莊7場合計68985人還多，場均比去年中信兄弟、統一獅共排9場平均6037人成長46％，能否挑戰2013年義大犀牛在曼尼效應加持下的平均6316人將是本季關注焦點之一。

台鋼領隊劉東洋欣慰地表示，今年為爭取高雄在地球迷認同下了很大功夫，從季前站路口宣傳、掃街，就漸漸感受到熱度，也反應在開季票房，感謝高雄球迷的認同和支持，「我們還會持續做、長期經營。」

中職近2週都沒在大巨蛋安排賽事，各隊主場票房紛紛校正回歸，扣除樂天桃猿、台鋼雄鷹、統一獅都受外在因素影響更改主場，各隊主場平均人數相較去年都有小幅成長，以新莊增加18％最多，唯一衰退是天母，味全龍本季8場平均5454人比去年下滑6％。中職本季目前場均8006人仍比去年6000人成長33％。

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