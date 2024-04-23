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大谷176轟 改寫松井紀錄

2024/04/23 05:30

大谷VS.松井打擊成績

日本球員新高 松井讚︰沒得比

道奇大谷翔平昨轟出生涯176支全壘打，改寫松井秀喜保持的日本球員紀錄，（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕道奇隊大谷翔平昨天轟出特大號2分砲，大聯盟生涯176支全壘打改寫松井秀喜保持的日本球員紀錄，現場見證這一刻的松井大讚大谷是偉大的球員，自己的數字沒得比。

大谷對大都會隊的第3局開轟，這發平射砲擊球初速高達110英里（約177公里），飛行距離423英尺，本季第5轟，不過，大谷追平松井的紀錄後，打到第8場才終於再度開轟。

「我感到如釋重負，也非常開心。」大谷表示：「在我的上1支全壘打之後，花了一些時間才又開轟，所以老實說，我覺得鬆了一口氣。」

「他的存在，他作為球員的能力，在在說明他就是1名偉大的球員。」松井表示：「我的數字是沒有辦法和他比較的，我相信很多球迷對他可能做的事情、可能達成的成就，抱有很高的期待，但是對我而言，我只希望他保持健康。」

道奇隊總教練羅伯斯表示，他知道不論大谷的前面有什麼紀錄，他都會試圖超越。事實上其中1項紀錄就屬於羅伯斯，大谷加盟道奇隊的第5轟追平野茂英雄，並列隊史日本出生球員第2多，和羅伯斯保持的紀錄只差2轟，大谷笑著說：「我想要打破我的總教練的紀錄。」

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