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全中運》400公尺53秒13 陳羿岑史上第3快

2024/04/23 05:30

台灣女子400公尺歷年前五傑

13歲打破高懸31年U20全國紀錄

陳羿岑（大會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年全運會成為田徑史上最年輕金牌選手的萬和國中13歲小將陳羿岑，昨在全中運國女組400公尺決賽飆出超水準的53秒13，不僅輕鬆打破大會紀錄，更把高懸31年的U20全國紀錄送入歷史，並躍居台灣歷年第3傑，僅次於全國紀錄保持人紀政、徐佩菁。

13歲的陳羿岑在國女組400公尺決賽跑出53秒13，躍居台灣史上第3快。（大會提供）

教練︰領悟力不輸高中生

台北地區昨天是陰天，不熱也不冷，是陳羿岑最喜歡的天氣，她沒有多想，就是放手衝完一圈，教練林智偉看完她的表現後，直呼，「這整趟真的跑得很順。」

2014年仁川亞運1600公尺接力隊成員林智偉，目前擔任中市萬和國中教練，當年發現才國小的陳羿岑天分過人，決定將她納入麾下。他表示，陳羿岑剛升上國中遇到撞牆期，但課業成績很好的她領悟力極佳，「她很快就適應新的訓練課表，很多東西講過一次就能立刻修正，達到我想要的成果，領悟力不輸高中生。」

未來超越紀政？各界矚目

陳羿岑不但打破許嘉恩在2018年創下的U18全國紀錄54秒26，也突破徐佩菁（徐子茜）在1992年10月締造的U20全國紀錄53秒74，不斷創造歷史令林智偉感到意外，昨他得知原來愛徒破高懸31年的紀錄，他笑說，「那時候我才1歲！」

6月5日將滿14歲的陳羿岑躍居史上第3，未來能否打破紀政在1970年締造的全國紀錄52秒74，值得關注。林智偉表示，現階段會讓陳羿岑循序漸進成長，不會為了追求紀錄就改變訓練菜單，「我相信她的能力，未來一定能跑出更好成績。」

陳羿岑因年紀太小，亞青少、亞青等國際賽都未達到報名的年齡門檻，不過6月將參加台灣公開賽，她很期待屆時跟國內、外的好手同場較勁。

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