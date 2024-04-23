NBA季後賽–西部》哈登收拾獨行俠 快艇搶下頭香

哈登（中）展現攻擊火力，上半場狂飆20分。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷納德昨因傷缺陣，哈登扛起攻堅重任，全場28分有20分來自上半場，助隊最多取得29分領先，終場快艇以109：97收拾獨行俠，在西部季後賽首輪拔得頭籌。

6顆三分彈 傳8次助攻

哈登透過季中交易加盟快艇，在關鍵時刻展現價值，全場轟進6顆三分彈，還傳出8次助攻，是快艇近3年來季後賽首度在主場贏球的功臣。

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快艇教練泰隆魯表示，當雷納德、P.喬治有人缺陣時，哈登知道該挺身而出，也展現出當仁不讓的氣勢。

哈登的生涯季後賽總得分達3665分，超越皮朋和諾威斯基，躍居史上第17，此外，自2019年開始，哈登所屬球隊從未輸過系列賽G1，但他認為是每人都帶著贏球決心。

快艇5人得分達雙位數，祖巴克稱霸禁區拿下20分、15籃板，喬治進帳22分，其中決勝節狂飆11分為比賽收尾，魏斯布魯克13分。

獨行俠得分集中在2大球星，東契奇33分，厄文31分，但第二節被快艇打出22：8的狂暴攻勢，種下敗因。

致勝三分打 雷霆險勝鵜鶘

另一場，亞歷山大吉爾吉斯拿28分，包括最後32.5秒的致勝三分打，助西部頭號種子雷霆以94：92險勝第8種子鵜鶘，搶下季後賽首勝。

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