全中運》110公尺跨欄破大會 謝元愷高中3連霸

謝元愷（中）在全中運高男組110公尺跨欄破大會紀錄，在高中生涯完成3連霸。（宏道運動發展基金會提供）

翻新自己U20全國紀錄

〔記者林岳甫／台北報導〕昨凌晨大台北地區多起有感地震，來自高雄鳳山商工的謝元愷就受到驚嚇，還好他實力夠堅強，昨他在全中運高男組110公尺跨欄決賽跑出破大會紀錄的13秒39，在高中生涯完成3連霸，也翻新自己的U20全國紀錄。

謝元愷前晚10點準時就寢，只是凌晨多起有感地震，加上住飯店在11樓，不僅直接被搖醒，當下更讓他害怕極了，嚇到躲到桌子底下，之後他的睡眠品質也大降，昨一早的賽前熱身就頻頻打哈欠。

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謝元愷雖受到影響，仍憑藉充分賽前準備，決賽成功翻新大會紀錄、U20全國紀錄，衝線後看見成績更激情吶喊。只是，他並不是慶祝破紀錄及奪金，主因是他前天領軍鳳商挑戰400公尺接力獎牌失利，這次吶喊屬一吐怨氣。

謝元愷全中運後就不會參與任何賽事，會先把這次全中運的問題逐一修正，專注備戰8月下旬登場的世界U20錦標賽。

林沛萱高女7項全能封后

高女組7項全能賽事方面，杭州亞運跳高國手新竹縣東泰高中林沛萱，即使身體狀態並非最佳，昨仍以4970分技壓群雌，摘下高中生涯第2面全中運金牌，她之後將到香港、泰國參加公開賽，持續累積國際賽經驗。

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