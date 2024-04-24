穆雷絕殺湖人 金塊對戰10連勝

金塊J.穆雷（右）終場前0.1秒絕殺湖人，取得例行賽在內的對戰10連勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍金塊昨在季後賽首輪G2克服最多20分落後，靠著後衛J.穆雷在終場前0.1秒的中距離跳投，以101：99絕殺湖人，系列賽2：0領先，也收下包含例行賽在內的對戰10連勝。

系列賽落後的湖人昨有備而來，團隊命中率超過4成，三分球命中率也以43.3%大勝金塊23.5%。雙星A.戴維斯轟下32分、11籃板，詹姆斯貢獻26分、12助攻，前役手感冰冷的D.羅素也找回準星，三分球11投7中、包辦23分。

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湖人前3節壓制金塊，決勝節狀況風雲變色，前3節僅拿6分的穆雷，第4節獨攬14分還投進絕殺球，讓紫金大軍措手不及。穆雷說：「我知道自己的手感，只要投進幾球，下一球也會進。」他也感謝隊友，即便前3節他頻頻「打鐵」，仍鼓勵他繼續出手，才有這次絕殺。

金塊約基奇無愧為年度MVP入圍者，昨繳出27分、20籃板、10助攻大三元，為史上首位在季後賽4度繳出單場至少25分、20籃板和10助攻的球員。約基奇的全能表現令湖人主帥漢姆佩服，直言真不知該怎麼守他，而對於球隊該贏未贏，還陷入0：2窘境，他無奈地說：「這感覺令人心痛。」

湖人2連敗

逆轉機率不到1成

湖人吞2連敗後，陷入極大危機，他們隊史在季後賽曾22次0：2落後，但只有兩次贏得該系列賽，前次0：2逆轉晉級，已是2004年西部季後賽次輪迎戰馬刺。

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