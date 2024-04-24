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尼克三分球連發 逆轉七六人

2024/04/24 05:30

尼克布朗森（中）、迪文森佐（右）的連2記三分彈完成大逆轉，讓七六人吞下2連敗。（法新社）

最後30秒落後5分翻盤

〔記者吳孟儒／綜合報導〕昨在比賽最後30秒還落後5分的第2種子尼克，靠著布朗森、迪文森佐的連2記三分彈完成大逆轉，終場104：101擊敗第7種子七六人，在季後賽東部首輪取得2連勝。

尼克是1996-97年賽季以來，第4支在季後賽最後30秒落後5分成功翻盤的隊伍，這也是尼克自2013年以來首次在系列賽取得2：0領先。

布朗森攻下24分，但遭針對性包夾只繳出27.6％投籃準星，他也感謝隊友挺身而出，哈特打滿48分鐘、拿21分，哈爾特斯坦繳出14分、8籃板、4助攻、4阻攻的全能數據，包括搶下關鍵進攻籃板，才有迪文森佐的致勝三分彈。

迪文森佐轟致勝三分彈

攻下19分的迪文森佐坦言，落後時的現場氣氛低迷，自己感覺也很糟，但他在最後13秒投進超前三分球，場邊觀眾大喊他的名字，讓他感動不已，「我們在落後時從不覺得比賽會結束，因為我們的信心從未動搖。」

馬克西抱病出擊拿35分、10助攻、9籃板，恩比德帶傷拿34分、10籃板，但他對判決頗有微詞，直指馬克西最後的掉球失誤，應該是裁判漏判對手犯規。

破解魔術 騎士2連勝

另一場，米契爾拿23分，J.艾倫有16分、20籃板，第4種子騎士以96：86擊敗第5種子魔術，在東部首輪拿下2連勝。

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